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Пилот утонувшего Ми-8 был оштрафован за нарушения при перевозке опасных грузов
Общество
Пилот утонувшего Ми-8 был оштрафован за нарушения при перевозке опасных грузов
kamgov.ru  /  Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края

Москва, 12 августа. Ространснадзор ранее штрафовал пилота Николая Сорокина за то, что он нарушил правила безопасности полетов при перевозке грузов. Согласно материалам Мильковского районного суда Камчатского края, командир воздушного судна Сорокин пытался опротестовать свой штраф, однако потерпел фиаско. Он три месяца судился с надзорным ведомством из-за тысячи рублей.

Пилотом рухнувшего этой ночью на Камчатке вертолета МИ-8 был Николай Сорокин. По данным материалов расследования другого авиационного происшествия, произошедшего 23 апреля 2015 года, Ространснадзором было установлено, что он грубо нарушил п.п. 8.1, 8.5, 9.1 приложения 18 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации «Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху»; п.196 федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса РФ от 28.06.2007 №82. Он перевозил в пассажирском салоне опасный груз — вездеход «Арго» — без соответствующих упаковки, маркировки и документирования. Бензин из бака вездехода не был слит, топливный бак не промыт.

Сорокин пытался доказать, что в салоне были не пассажиры, а люди, сопровождавшие груз, топливный бак был заполнен лишь на четверть и данный факт никак не сказался на аварии. Однако судья встал на сторону надзорного ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что вертолет Ми-8, который потерпел крушение в районе Курильского озера, принадлежал компании, акционерами которой являются два депутата регионального парламента — Игорь Евтушок и Игорь Редькин, а также член Совета Федерации Валерий Пономарев и бизнесмен Де Ен Тяк.

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вертолет ми-8
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