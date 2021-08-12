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Депутат Нилов поддержал систему трудоустройства по распределению для студентов
Общество
Депутат Нилов поддержал систему трудоустройства по распределению для студентов
pixabay.com

Москва, 12 августа. Систему трудоустройства по распределению для студентов педагогических и медицинских вузов следует вернуть в России, заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Правило должно коснуться тех, кто проходит обучение на бюджете по льготной программе. Благодаря системе молодые специалисты смогут урегулировать и социально-бытовые вопросы. Таким образом также решится проблема дефицита кадров на местах. Мера уже применяется в военных вузах, напомнил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в комментарии URA.RU.

«Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что некоторых студентов вузов России рекомендовали перевести на удаленный формат обучения. Минобрнауки заявило, что онлайн необходим для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса или имеет медицинский отвод.

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