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Рынок недвижимости РФ может привлечь рекордный объем инвестиций в 2021 году
Экономика
Рынок недвижимости РФ может привлечь рекордный объем инвестиций в 2021 году
pixabay.com

Москва, 12 августа. Объем вложений в российскую недвижимость по итогам первой половины 2021 года составил 188 млрд рублей. Такие данные содержатся в аналитическом отчете компании CBRE.

По сравнению с январем-июнем 2020 года этот результат оказался на 50% выше, указывают аналитики. При этом по итогам второго квартала 2021 года объем инвестиций составил 117 млрд рублей, что стало максимальным квартальным значением с конца 2017 года и вдвое больше результатов этого же периода прошлого года.

Более того, по результатам текущего года объем инвестиций в недвижимость страны способна достичь порядка 330 млрд рублей. Это станет выше рекордных показателей 2016 и 2017 годов, отметили в CBRE.

Тем временем на рынке жилой недвижимости России наблюдаются признаки перегрева. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Центрального банка РФ Елизавета Данилова.

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