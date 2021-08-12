Жителя Якутии подозревают в краже девочки ради сексуальных утех, пока его жена рожала

Якутск, 12 августа. Молодой мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка в Якутии. Как стало известно ФАН, перед этим он отправил свою жену в роддом.

Преступление было совершено 9 августа в городе Покровске: с детской площадки там пропала четырехлетняя девочка. Как предполагает следствие, ее похитил 30-летний местный житель, отвез к себе на квартиру и там надругался. По данному факту родители потерпевшей обратились с заявлением в местный отдел полиции. Следователи СКР изучили имеющуюся информацию, после чего подозреваемый был задержан практически по горячим следам.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала ФАН временно исполняющая обязанности старшего помощника СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Анна Колесник.

Блюстители закона выяснили, что подозреваемый был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Детская площадка находится в закрытом месте, между тремя домами, — пояснил ФАН источник в правоохранительных органах. — Там постоянно много детей и родителей, которые за ними присматривают. Пострадавший ребенок играл под опекой знакомой ее родителей. Но женщина упустила тот момент, когда к детской площадке подошел подозреваемый».

Злодей быстро заметил маленькую девочку, которая, как ему показалось, находилась без присмотра взрослых.

«Мужчина предложил ребенку с ним погулять и прокатиться на автомобиле. Девочка в силу своего возраста не почувствовала опасности и согласилась. Под ручку с незнакомым ей дядей она покинула песочницу. Этого, к сожалению, не заметила женщина, отвечающая за безопасность ребенка», — дополнил источник.

Как выяснили блюстители закона, подозреваемый посадил ее в собственный автомобиль и привез к себе домой.

«Там он разделся, стал демонстрировать ребенку свой детородный орган и заставлял трогать его», — пояснил собеседник ФАН.

После совершения преступления он снова посадил свою жертву в автомобиль и привез обратно в песочницу.

Девочка рассказала о произошедшем родителям, которые воспитывают еще одного малолетнего ребенка. Подозреваемого нашли благодаря камерам видеонаблюдения.

На данный момент подозреваемый в педофилии по ходатайству следователя СКР заключен под стражу в местном следственном изоляторе. Мужчина не признал свою вину. Если суд докажет причастность жителя Покровска в совершении преступления, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.