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Волгоградцы активно заключают социальные контракты
Экономика
Волгоградцы активно заключают социальные контракты
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Волгоград, 12 августа. С начала текущего года более 4000 жителей Волгограда и области приняло участие в программе «Соцконтракт», чтобы дать развитие собственному делу или найти работу. Социальный контракт заключается между гражданином и центром занятости населения. Любой человек, доход которого уступает прожиточному минимуму, может получить безвозмездную помощь государства в рамках соглашения. Социальный контракт позволяет поддержать и упрочить материальное положение, создать внутри семьи дополнительный источник дохода, пишет «Волгоградская правда».

Самые популярные направления использования средств социального контракта среди волгоградцев — предпринимательство и ведение личного подсобного хозяйства. Кроме того, 1700 человек получили единовременную выплату для поддержки в период поиска работы.

Ранее сообщалось, что с жителями Кубани заключат 11 тысяч социальных контрактов. С начала года государственную поддержку уже получило 5,8 тысячи жителей края.

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