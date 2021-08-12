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Коронавирус может превратиться в обычную простуду уже через 10 лет

  /   Обновлено: 12 августа 2021 13:30
Наука
Коронавирус может превратиться в обычную простуду уже через 10 лет
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Вашингтон, 12 августа. SARS-CoV-2 в ближайшие десять лет может начать поражать маленьких детей, напоминая этим другие коронавирусы, провоцирующие простуду, заявили ученые из США.

К тому времени ситуация с COVID-19 улучшится, считают исследователи. Ведь у многих взрослых появится иммунитет к этой инфекции. В ходе исследования американские ученые прибегли к математическому моделированию. Результаты указали на смещение риска инфекции от взрослых к детям. Подобное можно было наблюдать и раньше, когда возникали другие пандемии.

Сингапурские ученые рассказали об опасности подцепить коронавирус во время разговора. Во время беседы человек в малом количестве выделяет мелкие частицы, в которых содержатся коронавирус. Они не менее опасны чем те биологические жидкости, которые больной выделяет во время кашля или чихания, заявили исследователи из Национального университета Сингапура.

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