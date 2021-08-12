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Загадки затопленной армянской церкви привлекают туристов

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Загадки затопленной армянской церкви привлекают туристов

Церковь Святой Рипсимэ в селе Толорс Сюникской области была построена в 1861 году, но спустя сто лет ее затопили в результате строения водохранилища, которое было необходимо для энергетики и орошения земель. С тех пор погруженный в омут водоема храм несколько месяцев в году полностью скрыт от глаз.

«Глубина нашего озера достигает 56 метров. На десять метров церковь оказывается в воде, а когда уровень воды опускается, церковь определенное время видна наполовину», — рассказал житель села Овик Бадалян.

Уровень погружения церкви меняется в зависимости от времени года и нужд энергетической промышленности. Подобные перепады способствуют размытию стен храма.

«В результате приливов церковь постепенно разрушается. И сейчас с четырех стен к западному направлению имеются разрушения, но, будем надеяться, что в целом церковь пока что будет стоять», — рассказал Бадалян.

Затонувшее святилище давно стало местной достопримечательностью и центром притяжения туристов. Помолиться в загадочных стенах приезжают паломники со всего мира.

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религия православие армения церковь паломничество
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