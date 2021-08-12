Поклонники заподозрили Тодоренко и Топалова в неискренности из-за романтичных видео

Москва, 12 августа. Телеведущую и блогера Регину Тодоренко и ее мужа, певца Влада Топалова заподозрили в неискренности из-за видео, на которых они демонстрируют счастливую пару.

Почти месяц назад экс-ведущая «Орла и решки» опубликовала на своей странице в Instagram романтичный ролик и рассказала, что супруг сделал ей сюрприз, организовав поездку в Нью-Йорк. Тодоренко давно мечтала побывать в этом городе. На кадрах, снятых в аэропорту, знаменитость обнимает супруга и плачет от счастья.

Еще одно похожее видео появилось недавно в Instagram Stories блогера. Ведущая собиралась лететь в командировку на Камчатку, а Топалов снова сделал сюрприз жене и внезапно приехал с их маленьким сыном в аэропорт, чтобы полететь с супругой.

«Купили билеты, я об этом не знала», — написала Тодоренко.

При этом певец рассказывал о своих планах в Instagram Stories на своей странице. Это вызвало сомнения у поклонников звездной пары. Фанаты, например, поинтересовались, кто же снимает романтичные видео, если все происходящее является сюрпризом.

«Показуха»; «Не люблю постановы»; «Я, конечно, все понимаю — соцсети, популярность, надо постить любовь, но я реально не понимаю, как в отношениях мужчина согласен на такую дичь», — возмутились комментаторы.

Регина Тодоренко ранее рассказала, как прошла первая рекламная съемка ее маленького сына. Малыш снялся в коммерческом видео, когда ему было всего несколько месяцев.