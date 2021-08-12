Андреа Бочелли споет в Киеве на Дне независимости

Киев, 12 августа. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли споет на концерте в честь Дня независимости Украины в Киеве. Это подтвердили в украинском посольстве в Италии.

Знаменитый артист выступит 24 августа. Он представит для украинских зрителей свою программу «Голос моей души». Акция будет направлена на поддержку создания в Киеве центра современного искусства. Во время концерта звезды оперы будут транслироваться картины художника Ивана Марчука.

На Украине разгорелся скандал из-за массового отказа украинских исполнителей участвовать в концерте ко Дню независимости в Киеве. Одни исполнители заявили, что в это время будут выступать в других городах, другие корректно отказались. Нашлись музыканты, которые признались, что не готовы петь бесплатно.