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Местные власти в Техасе и Флориде устроили бунт против губернаторов
США
Местные власти в Техасе и Флориде устроили бунт против губернаторов
gov.texas.gov  /  Office of the Texas Governor

Даллас, 12 августа. Суд округа Даллас, штат Техас, обязал всех носить маски в школах и других госучреждениях и предприятиях. Решение было принято из-за резкого роста числа заболевших COVID-19.

Ряд округов в штате Флорида также последовали примеру Далласа и потребовали носить маски вне зависимости от возраста и статуса вакцинации. Эти меры вызваны резким ростом заболеваемости COVID-19 из-за новой волны в августе. Техас находится на втором месте по количеству заражений и умерших в США — 3,3 млн и 53,9 тыс. соответственно. Выше только Калифорния с 4 млн заболевших и 64 тыс. летальных исходов. Флорида уже 11-й день подряд бьет рекорд по госпитализациям: показатель держится на отметке в 14, 7 тысячи человек.

На фоне этого федеральное правительство США выделило 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и других кислородных устройств в штат Флорида после запроса местных чиновников здравоохранения. Однако губернатор Рон Десантис заявил журналистам, что он не знал о просьбе и выразил сомнение в том, что это правда.

Губернаторы против масок

Округа самостоятельно выбирают способы защиты вопреки постановлениям руководства штатов. Так, в мае губернатор Техаса Грег Эббот издал указ, запрещающий ношение любых видов масок, в том числе в школах. В июле Рон Десантис сделал то же самое и пригрозил ограничить финансирование для образовательных учреждений, которые будут требовать использовать средства защиты в помещениях. Несмотря на то что Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют всем носить маски в школах, главы этих двух штатов настаивают, что данное решение должны принимать родители учеников.

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сша флорида техас маски
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