Местные власти в Техасе и Флориде устроили бунт против губернаторов

Даллас, 12 августа. Суд округа Даллас, штат Техас, обязал всех носить маски в школах и других госучреждениях и предприятиях. Решение было принято из-за резкого роста числа заболевших COVID-19.

