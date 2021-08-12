Местные власти в Техасе и Флориде устроили бунт против губернаторов

Даллас, 12 августа. Суд округа Даллас, штат Техас, обязал всех носить маски в школах и других госучреждениях и предприятиях. Решение было принято из-за резкого роста числа заболевших COVID-19.

Check out ⬇ from @wfaa on the face mask executive order signed by Dallas County Judge Clay Jenkins.



Dallas ISD COVID-19 Safety Information: https://t.co/LSGWqPtRFt pic.twitter.com/vmwoo9Ltg7 — Dallas ISD (@dallasschools) August 12, 2021

Ряд округов в штате Флорида также последовали примеру Далласа и потребовали носить маски вне зависимости от возраста и статуса вакцинации. Эти меры вызваны резким ростом заболеваемости COVID-19 из-за новой волны в августе. Техас находится на втором месте по количеству заражений и умерших в США — 3,3 млн и 53,9 тыс. соответственно. Выше только Калифорния с 4 млн заболевших и 64 тыс. летальных исходов. Флорида уже 11-й день подряд бьет рекорд по госпитализациям: показатель держится на отметке в 14, 7 тысячи человек.

ℹ Florida COVID-19 Update for August 10, 2021



???? Total Confirmed Hospitalizations: 14,787 pic.twitter.com/T3thlJwHyL — Florida Hospital Association (@FLHospitalAssn) August 10, 2021

На фоне этого федеральное правительство США выделило 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и других кислородных устройств в штат Флорида после запроса местных чиновников здравоохранения. Однако губернатор Рон Десантис заявил журналистам, что он не знал о просьбе и выразил сомнение в том, что это правда.

Florida Requests Hundreds Of Ventilators Amid COVID-19 Surge https://t.co/TO34xre1W8 — Post of Asia (@post_asia) August 12, 2021

Губернаторы против масок

Округа самостоятельно выбирают способы защиты вопреки постановлениям руководства штатов. Так, в мае губернатор Техаса Грег Эббот издал указ, запрещающий ношение любых видов масок, в том числе в школах. В июле Рон Десантис сделал то же самое и пригрозил ограничить финансирование для образовательных учреждений, которые будут требовать использовать средства защиты в помещениях. Несмотря на то что Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют всем носить маски в школах, главы этих двух штатов настаивают, что данное решение должны принимать родители учеников.