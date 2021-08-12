Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 14:45
14:45
Политика
Елена Драпеко: Филипп Киркоров может гордиться, что попал в черный список Украины
14:38
Ближний Восток
Эрдоган заявил о готовности встретиться с лидером «Талибана»
14:38
Политика
Лавров увидел попытку Запада «наказать» Россию за самостоятельность
14:35
Происшествия
Суд вынес приговор петербуржцу после попытки убить 96-летнюю блокадницу
14:34
Армия
Военные ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе
14:34
Происшествия
Жителя Якутии подозревают в краже девочки ради сексуальных утех, пока его жена рожала
14:34
Политика
Власти Казахстана назвали «пещерным национализмом» заявления об ущемлении русского языка
14:33
Политика
Российский Checkmate может стать настоящей проблемой для США
14:30
ФАН-ТВ
Загадки затопленной армянской церкви привлекают туристов
14:27
Общество
Крупномасштабные учения по защите от ЧС пройдут в Арктической зоне России
Все новости

Тело утонувшей в Адлере девушки обнаружили на берегу Абхазии

  /   Обновлено: 12 августа 2021 13:33
Происшествия
Тело утонувшей в Адлере девушки обнаружили на берегу Абхазии
pixabay.com

Сухум, 12 августа. Тело 22-летней туристки из Братска, утонувшей на пляже в Адлере, морским течение вынесло в акваторию Гагры. Об этом сообщили в экстренных службах.

Тело девушки доставлено в морг Гагрской центральной районной больницы для установления точной причины смерти. Прибывшие в Абхазию родственники опознали погибшую. Сейчас семья девушки собирает денежные средства для того, чтобы транспортировать ее тело в родной город для захоронения.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

На днях в Мордовии обнаружили тело мужчины в реке Инсар, при нем была спортивная сумка.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Тело утонувшей в Адлере девушки обнаружили на берегу Абхазии
тело абхазия туристка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru