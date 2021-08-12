Тело утонувшей в Адлере девушки обнаружили на берегу Абхазии

Сухум, 12 августа. Тело 22-летней туристки из Братска, утонувшей на пляже в Адлере, морским течение вынесло в акваторию Гагры. Об этом сообщили в экстренных службах.

Тело девушки доставлено в морг Гагрской центральной районной больницы для установления точной причины смерти. Прибывшие в Абхазию родственники опознали погибшую. Сейчас семья девушки собирает денежные средства для того, чтобы транспортировать ее тело в родной город для захоронения.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

На днях в Мордовии обнаружили тело мужчины в реке Инсар, при нем была спортивная сумка.