Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 14:45
14:45
Политика
Елена Драпеко: Филипп Киркоров может гордиться, что попал в черный список Украины
14:38
Ближний Восток
Эрдоган заявил о готовности встретиться с лидером «Талибана»
14:38
Политика
Лавров увидел попытку Запада «наказать» Россию за самостоятельность
14:35
Происшествия
Суд вынес приговор петербуржцу после попытки убить 96-летнюю блокадницу
14:34
Армия
Военные ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинской армии в Донбассе
14:34
Происшествия
Жителя Якутии подозревают в краже девочки ради сексуальных утех, пока его жена рожала
14:34
Политика
Власти Казахстана назвали «пещерным национализмом» заявления об ущемлении русского языка
14:33
Политика
Российский Checkmate может стать настоящей проблемой для США
14:30
ФАН-ТВ
Загадки затопленной армянской церкви привлекают туристов
14:27
Общество
Крупномасштабные учения по защите от ЧС пройдут в Арктической зоне России
Все новости

Граждан РФ не было на затонувшей у берегов Греции яхте

  /   Обновлено: 12 августа 2021 13:23
Происшествия
Граждан РФ не было на затонувшей у берегов Греции яхте
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Афины, 12 августа. Судно ушло ко дну у греческого острова Милос в Эгейском море. По данным посольства РФ в Греции, на нем соотечественников нет.

Ранее стало известно, что греческая береговая охрана спасла 17 пассажиров яхты. В операции участвовали катера береговой охраны, пассажирский паром Sea Jet 2, корабли ВМС Греции и два вертолета ВМС и ВВС.

Отмечается, что работу сотрудников МЧС осложняли ветры, сила которых достигала отметки в четыре-пять баллов по шкале Бофорта. В настоящее время причины инцидента устанавливаются греческими правоохранителями.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Граждан РФ не было на затонувшей у берегов Греции яхте
россия греция посольство яхта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru