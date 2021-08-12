Граждан РФ не было на затонувшей у берегов Греции яхте

Афины, 12 августа. Судно ушло ко дну у греческого острова Милос в Эгейском море. По данным посольства РФ в Греции, на нем соотечественников нет.

Ранее стало известно, что греческая береговая охрана спасла 17 пассажиров яхты. В операции участвовали катера береговой охраны, пассажирский паром Sea Jet 2, корабли ВМС Греции и два вертолета ВМС и ВВС.

Отмечается, что работу сотрудников МЧС осложняли ветры, сила которых достигала отметки в четыре-пять баллов по шкале Бофорта. В настоящее время причины инцидента устанавливаются греческими правоохранителями.