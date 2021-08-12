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Сенатор Джабаров объяснил необходимость демонстрации фильма «Солнцепек» за границей

  /   Обновлено: 12 августа 2021 13:39
Общество
Сенатор Джабаров объяснил необходимость демонстрации фильма «Солнцепек» за границей
кадр из фильма « Солнцепёк»

Москва, 12 августа. Кинокартины о событиях на территории Донбасса важно показывать не только российским зрителям, считает член Совета Федерации от Еврейской автономной области Владимир Джабаров.

Сенатор выразил мнение во время обсуждения фильма «Солнцепек». Лента российского производства повествует о страшных событиях в Луганске 2014 года. Закрытый показ отечественной драмы, основанной на реальных событиях, состоялся 11 августа.

«Надо снимать о том, что происходило на Донбассе. Как погибали дети, старики. Думаю, придет время, когда соучастники данных преступлений ответят перед всем украинским народом, да и перед всем русским миром», — заявил Владимир Джабаров в беседе с iReactor.

Сенатор Джабаров объяснил необходимость демонстрации фильма «Солнцепек» за границей
solncepek-film.com  / Солнцепек

Фильм нужно показывать во всем мире для того, чтобы люди понимали, каким на самом деле является режим в Киеве. Говоря об этом, сенатор с сожалением отметил, что за рубежом не станут показывать «Солнцепек».

«Покупать этот фильм за границей не будут. Они демократы только на словах, а когда дело касается реального выражения демократии, они об этом забывают», — заключил Джабаров.

Рекомендацию западным политикам посмотреть фильм «Солнцепек» дал и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко. Он напомнил, что в основу сюжета легла реальная история.

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Луганск ЛНР донбасс фильм солнцепек джарабов
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