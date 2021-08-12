У нее бы все получилось: Суханкина расстроена недопуском Булановой до выборов в ЗакС

Певица, солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина прокомментировала недопуск Татьяны Булановой до выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Артистка заявила, что ее коллега по сцене была бы прекрасным депутатом.

«Я считаю, что дети и пенсионеры у нас — это самая незащищенная часть населения, которую надо всячески поддерживать и делать все, чтобы им комфортно жилось. Татьяну я хорошо знаю, это прекрасный человек, очень серьезный. Есть смешные истории того, как из шоу-бизнеса девушки рвутся в депутаты, но это все несерьезно. Татьяна — очень серьезный, собранный человек, знающий. И если она действительно решила баллотироваться в депутаты, то толк из этого точно выйдет. Она сможет решать политические вопросы, я очень хорошо с ней знакома, и именно этот человек имеет право быть депутатом», — считает Маргарита Суханкина.

Напомним, Татьяне Булановой отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания от партии «Родина», поскольку, по версии ТИК №17 (территориальной избирательной комиссии), у артистки якобы превышен допустимый процент брака в собранных подписях.

Prt Scr youtube.com / Скажи Гордеевой

«Есть у нас некоторые личности, не буду называть, которые подпортили репутацию всем артистам, которые могут быть полезными обществу через политику. Доверие к людям с эстрады убавилось, но Татьяну Буланову любят, это крайне серьезный человек, я в ней уверена и была бы за нее всеми руками и ногами за, у нее бы все получилось», — отметила в разговоре с ФАН солистка группы «Мираж».

Ранее певица Татьяна Лихачева прокомментировала отказ Татьяне Булановой в регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. По мнению Лихачевой, недопуск Булановой, которая хотела помогать жителям родного города, особенно пенсионерам, говорит о том, что государство закрывает глаза на очевидные проблемы в стране и не хочет слушать людей, искренне желающих помочь.