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Банк России понизил официальные курсы евро и доллара

  /   Обновлено: 12 августа 2021 13:18
Экономика
Банк России понизил официальные курсы евро и доллара
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 12 августа. Центральный банк Российской Федерации принял решение понизить официальные курсы иностранных валют.

Так, американский доллар подешевел на 0,4024 рубля. Стоимость нацвалюты США на 13 августа добралась до отметки в 73,5671 рубля.

Европейская валюта также стала дешевле. По данным Банка России, курс евро упал на 0,2800 рубля и достиг показателя в 86,3457 рубля.

Специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал в беседе с журналистами, сможет ли образовавшийся государственный долг США повлиять на доллар в ближайшем будущем. В крайнем случае Вашингтон примет решение снова «напечатать» нацвалюту, чтобы обслужить задолженность, считает эксперт.

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