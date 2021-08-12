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Соловейчик поддержал Памфилову, требующую прекратить «истерить» из-за видеотрансляций

  /   Обновлено: 12 августа 2021 13:56
Общество
Соловейчик поддержал Памфилову, требующую прекратить «истерить» из-за видеотрансляций
Федеральное агентство новостей  / 

Политический аналитик Владимир Соловейчик поддержал главу Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову, которая подвергала критике тех, кто выступает против утвержденной системы видеонаблюдения на осенних выборах. На заседании ЦИК Памфилова заявила, что ограничение доступа для рядовых наблюдателей к видеотрансляции с избирательных участков — это миф, и потребовала прекратить истерику по этому поводу.

«Истерить могут те, кто был намерен производить очередные фейки — лепить, делать нечто из ничего. У нас есть такой богатый опыт», — заявила Памфилова.

Она отметила, что действия ЦИК критикуют те, «кто привык ориентироваться на страны Запада». При этом, подчеркнула Памфилова, именно на Западе практически нигде не ведется онлайн-трансляция с выборов.

Соловейчик поддержал Памфилову, требующую прекратить истерить из-за видеотрансляций
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

Политический аналитик Владимир Соловейчик считает, что провоцирование скандала вокруг видеонаблюдения на осенних российских выборах может иметь своих интересантов на Западе.

«Учитывая то обстоятельство, что из-за ковидных ограничений эти выборы будут проходить, в отличие от предыдущих, не один день, а три, роль, которую надо отвести видеонаблюдению за их ходом, резко возрастает. Отсюда велик интерес общественности к этому процессу, — отметил аналитик в комментарии ФАН. — Сама по себе конструктивная критика действий органов власти и управления, в том числе Центризбиркома РФ, весьма полезна, так как заставляет чиновников поглядеть со стороны на свои решения и действия, а при необходимости их подкорректировать. Так, критика со стороны общественности и средств массовой информации по поводу организации видеонаблюдения уже привела к тому, что теперь видеотрансляции будут доступны участвующим в выборах политическим партиям и кандидатам-одномандатникам, что очень важно».

Владимир Соловейчик
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

При этом эксперт предостерег от различных спекуляций вокруг этой темы.

«Не будем забывать, что есть реальная угроза хакерских атак на наши выборы как со стороны структур, связанных со спецслужбами стран — участниц НАТО, так и со стороны некоторых уехавших из России либералов. Такая опасность действительно есть, ее надо учитывать, — отмечает собеседник ФАН. — Кроме того, надо понимать, что подобного сорта силы вполне могут договориться о негласном сотрудничестве с отдельными участниками избирательного процесса. Например, мы знаем о давних контактах либеральных «политбеженцев» с целым рядом руководителей и активистов «Яблока» или РПСС. Но это уже зона ответственности самих партий».

Центризбирком РФ 14 июля утвердил порядок видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов в Госдуму: видеокамерами будут оборудованы около 50 тысяч избирательных участков. Недавно представители одного из общественных движений обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть повсеместные общедоступные онлайн-трансляции с избирательных участков.

Выборы в Госдуму, а также в другие органы законодательной и исполнительной власти России, будут проходить в течение трех дней и завершатся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года.

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