Marvel и DC платят создателям комиксов невысокие гонорары за успешные фильмы

Лос-Анджелес, 12 августа. Создатели комиксов выразили недовольство невысокими гонорарами, которые им выплачивают компании Marvel и DC за успешные фильмы.

Корпорации, выпускающие блокбастеры, недоплачивают авторам комиксов, выяснило издание The Guardian. Создатели рисованных произведений получают лишь гонорар и роялти, а отчислений от кассовых сборов в большинстве контрактов Marvel и DC не предусмотрено.

Если автор сделал значительный вклад в разработку экранизации, Marvel присылает ему чек на 5 тысяч долларов и приглашение на премьеру. Создатели комиксов считают такое вознаграждение аналогом простой устной благодарности.

«По большому счету все, что мы со Стивом [Эптингом] получили за создание «Зимнего Солдата» и его сюжетной линии — это «спасибо»», — отметил писатель Эд Брубейкер.

Поклонников киновселенной Marvel ждет выход четвертой части франшизы о Торе в 2022 году. Режиссер Тайка Вайтити заверил, что в фильме будет масштабная любовная история.