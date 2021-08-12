Сторонник Тихановской сообщил о задержании экс-посла Белоруссии в Словакии

Минск, 12 августа. Экс-посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня задержан сотрудниками КГБ, сообщил сторонник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Павел Латушко.

И Латушко, и Лещеня неоднократно выступали в поддержку Тихановской, а также критиковали силовые структуры Белоруссии за «жестокое» подавление протестов в 2020 году. Экс-посол в Словакии 16 августа записал видеообращение в поддержку участников массовых беспорядков, после чего был отправлен в отставку. Латушко был дипломатическим представителем Минска в Варшаве и Париже, и после начала беспорядков бежал в Польшу, где примкнул к Тихановской.

Белорусские правоохранительные органы пока задержание Лещени не комментировали. Однако собирающим данные о задержанных волонтерам удалось выяснить, что экс-представитель Республики Беларусь в Братиславе содержится под стражей в одном из минских СИЗО.