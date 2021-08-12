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Государство компенсирует бизнесу комиссии в СБП через банки
Экономика
Государство компенсирует бизнесу комиссии в СБП через банки
pixabay.com

Москва, 12 августа. Минэкономразвития РФ выбрало 53 банка для возмещения малому и среднему бизнесу комиссий при использовании Системы быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба ведомства.

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что программа была создана по поручению президента для оказания дополнительной поддержке предпринимателей. СБП позволяет торговым точкам снизить издержки при оплате банковских комиссий в 2,5-3 раза по сравнению с карточным эквайрингом, отметил Решетников. По его словам, сегодня такие комиссии составляют не более 0,7% от суммы транзакции.

В министерстве добавили, что банки ежемесячно будут получать субсидию для компенсации уплаченной предпринимателями комиссии за переводы в СБП с 1 июля по 31 декабря текущего года. В список финансовых организаций, в частности, вошли Сбербанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и Тинькофф банк.

Центробанк РФ ранее сообщил об увеличении объема оплаченных услуг через СБП в июле до 2,2 млрд рублей. По данным регулятора, за месяц этот показатель вырос на 10%.

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