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Ирина Винер-Усманова продолжит работу в сборной России по художественной гимнастике

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:54
Спорт
Ирина Винер-Усманова продолжит работу в сборной России по художественной гимнастике
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 12 августа. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сообщила, что не планирует покидать занимаемый пост.

Ирина Винер-Усманова в эфире Первого канала рассказала, что информация о ее уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике не соответствует действительности.

«Это фейк. Никогда такого не говорила и говорить не буду. Моя великая мама оставила такое завещание: «Ты должна работать до последнего издыхания». Не могу нарушить ее завет», — подчеркнула она.

В Токио с 23 июля по 8 августа проходили летние Олимпийские игры. Сборная России по художественной гимнастике завоевала две серебряные медали. Впервые с 1996 года спортсмены из РФ не сумели выиграть наград высшей пробы в этом виде программы.

Ранее сборная России по футболу опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА. Соответствующую информацию представила пресс-служба организации.

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Все новости / Спорт / Ирина Винер-Усманова продолжит работу в сборной России по художественной гимнастике
россия спорт гимнастика винер-усманова
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