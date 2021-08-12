Ирина Винер-Усманова продолжит работу в сборной России по художественной гимнастике

Москва, 12 августа. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сообщила, что не планирует покидать занимаемый пост.

Ирина Винер-Усманова в эфире Первого канала рассказала, что информация о ее уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике не соответствует действительности.

«Это фейк. Никогда такого не говорила и говорить не буду. Моя великая мама оставила такое завещание: «Ты должна работать до последнего издыхания». Не могу нарушить ее завет», — подчеркнула она.

В Токио с 23 июля по 8 августа проходили летние Олимпийские игры. Сборная России по художественной гимнастике завоевала две серебряные медали. Впервые с 1996 года спортсмены из РФ не сумели выиграть наград высшей пробы в этом виде программы.

Ранее сборная России по футболу опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА. Соответствующую информацию представила пресс-служба организации.