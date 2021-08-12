Эфир: К чему приведет возобновление онлайн-торговли алкоголем

В четверг, 12 августа, с 16:00 в медиацентре «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждают инициативу министерства финансов вернуть алкоголь в онлайн-продажу.

Минфин вернулся к вопросу снятия запрета на интернет-торговлю алкоголем. Ведомство предложило с 1 января 2022 года начать эксперимент по продаже российского вина в Сети.

Речь идет об онлайн-торговле вином, которое сделано на 100% из российского винограда. Партнером проекта выступит «Почта России».

Получить вино покупатель сможет не ранее чем через 24 часа после заказа по указанному адресу или в отделении почты. С помощью эксперимента министерство рассчитывает оценить целесообразность отмены запрета на онлайн-продажу алкоголя в нашей стране.

Министерство здравоохранения тоже выдвинуло инициативу — повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. Поправки в законодательство предусматривают запрет с 1 марта 2022 года продажи алкоголя с содержанием спирта более 16,5% лицам, не достигшим 21 года.

Как алкогольный рынок отреагирует на начало торговли алкоголем через интернет-магазины? Поможет ли эта инициатива российским виноделам занять лидирующие позиции? Насколько целесообразно повышать возраст продажи алкоголя?

На эти и другие вопросы в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечают эксперты алкогольного рынка.