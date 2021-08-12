В Копейске открыли памятник подростку, спасшему тонувших детей ценой своей жизни

Челябинск, 12 августа. Дмитрий Новоселов героически погиб 24 мая 2019 года. В тот день трое друзей играли на затопленном угольном карьере шахты №201 вблизи поселка Бажова. Внезапно двое школьников сорвались в водоем. Дима Новоселов бросился на помощь. Он смог спасти друзей, но погиб сам. Тело 13-летнего подростка нашли через трое суток. Мальчика похоронили рядом с аллеей героев на местном кладбище.

На здании копейской школы №48, где учился Дима Новоселов, появилась мемориальная доска, а на территории учреждения сделали велопарковку, проект которой Дима сделал незадолго до трагедии. Героя посмертно наградили медалью «За спасение погибавших», а также медалью «Доблесть и отвага.

По решению губернатора на мемориал для героического подростка из бюджета области было выделено 800 тысяч рублей. Сегодня, 12 августа, мемориал был торжественно открыт.

«Благодарим правительство Челябинской области, Алексея Текслера, Ирину Гехт. Министерство социальных отношений, Ирину Буторину. Администрацию Копейска, Андрея Фалейчика, Светлану Логанову. Благотворительный Фонд РМК, Игоря Алтушкина, Татьяну Баланчук. Особая благодарность Сергею Коновалову, скульптору, который смог осуществить этот проект. Спасибо скульптору Алле Давидович и архитектору Сергею Николаеву за разработку проекта», – передает слова руководителя благотворительного Фонда «Эстафета доброты» Андрея Горланцева «Челябинск сегодня».

В память Димы Новоселова также будут проводиться спортивные мероприятия: турнир по рукопашному бою и этап Кубка по велосипедному спорту.