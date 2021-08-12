Почему Зеленский спешно опроверг просьбу к США о размещении ПВО на Украине

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников, находясь с визитом в США, сделал неоднозначное заявление. Суть его сводится к просьбе разместить на территории своей страны зенитно-ракетные комплексы вооруженных сил США, которые могли бы прикрыть Киев от «российской агрессии».

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — пояснил Резников.

В обоснование собственных слов он предположил, что подобный шаг станет ответом Украины на якобы предстоящее размещение в Крыму российского ядерного оружия и милитаризацию Черного моря. Такой тезис не выдерживает никакой конструктивной критики — это исключительно эмоции. И вот почему.

facebook.com / Олексій Резніков

Ядерное оружие — средство вооруженной борьбы. Оно предназначено для нанесения ударов по важным одиночным целям или по тактическим группировкам противника на больших дальностях, при которых, если мы говорим об условной Украине, совершенно нет никакой разницы, где размещено данное оружие (и средства его доставки) — в Крыму, в Ростовской области или где-нибудь в районе Курска.

Такое оружие гипотетически может быть применено из любой точки досягаемости, но размещать комплексы, разумеется, лучше всего в наиболее охраняемых районах. Крым, конечно, защищен не слабо. Но все же, к нему с трех сторон открыты подходы, предопределяющие возможность нанесения «кинжального» удара с небольших расстояний, что обусловлено малым временем реагирования оборонительных систем на угрозы.

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

Если же говорить об обвинениях в милитаризации Черного моря, то здесь уместно будет вспомнить череду учений НАТО, идущих одно за другим, во время которых в акваторию Черного моря заходят военные корабли целого ряда стран. Недавние инциденты с британским эсминцем D36 Defender и голландским фрегатом F805 Evertsen наглядно показывают, кто «мутит воду» в регионе, провоцируя российский флот на конфликт.

Впрочем, желание Резникова заполучить американские системы ПВО понятно и объяснимо. ВСУ располагает очень ограниченными возможностями по прикрытию подконтрольной территории от воздушных ударов, и фактически на Украине ничего не делается для исправления сложившейся ситуации.

Структурно ВСУ разделены на четыре оперативных командования — «Юг» со штабом в Одессе, «Север» со штабом в Чернигове, «Запад» со штабом в Ровно и «Восток» со штабом в городе Днепре. Каждое командование имеет в своем распоряжении зенитно-ракетный полк, состоящий из пяти зенитно-ракетных батарей: 38-й полк в Новой Одессе, 39-й полк во Владимире-Волынском, 1039-й полк в Гвардейском и 1129-й полк в Белой Церкви. Эти подразделения вооружены ЗРК С-300П и «Бук-М1».

facebook.com/kpszsu/ / Пресс-центр командования воздушных сил ВСУ

Три года назад начальник зенитно-ракетных войск (ЗРВ) командования воздушных сил ВСУ генерал Дмитрий Карпенко сообщил журналистам, что имеющиеся на вооружении ЗРВ зенитные ракетные комплексы находятся в эксплуатации от 25 до 31 года, ракеты 5В55К комплекса С-300П выпущены в 1985–1997 гг., а 9М38/9М38М1 комплекса «Бук-М1» изготовлены до 1991 года. Между тем генерал посетовал, что войска не располагают запасными частями для ремонта данного вооружения.

Здесь нужно заметить, что зенитная (и любая другая) ракета — сложный летательный аппарат, требующий к себе весьма кропотливого отношения, особенно в части проверок работоспособности при проведении регламентов или перед пуском.

wikipedia.org / George Chernilevsky / CC BY-SA 3.0

Каждому снаряду назначается определенный ресурс, который обычно не превышает десяти лет, после чего ракета должна быть утилизирована, так как велика вероятность того, что какие-то системы, находящиеся на ее борту, пришли в негодность и не смогут обеспечить выполнение полетного задания.

Однако в период распада СССР в войсках бывших республик, утративших возможность обновлять парк ракетного вооружения, была принята новая схема эксплуатации. Отныне им разрешалось продлять ресурс после осмотра соответствующей компетентной комиссии. Это позволило таким странам, как Украина, сохранить на вооружении подобные зенитно-ракетные системы. Но продление ресурса вовсе не говорит, что снаряды не утратили боеспособность. Поэтому заявление Дмитрия Карпенко сейчас еще более актуально: ПВО Украины скорее миф, чем реальность. А значит, желание поставить на боевое дежурство американские комплексы Patriot, с точки зрения Киева, очень даже своевременно и необходимо.

wikipedia.org / Official U.S. Navy Page

Предложение Алексея Резникова, хоть и было озвучено в полуофициальном тоне, тем не менее быстро нашло отклик в официальных структурах украинской власти.

«Украина пока всерьез не рассчитывает на размещение войск США на своей территории, это размышления, как усилить безопасность. Размещение систем ПВО США на Украине нужно рассматривать лишь как гипотетический вариант», — отметили в пресс-службе Владимира Зеленского.

Достаточно скорый ответ Резникову демонстрирует желание главы Украины дистанцироваться от подобных заявлений, пусть даже столь приближенных к власти лиц, и говорит о том, что украинская элита правильно услышала и поняла недавнее высказывание президента России Владимира Путина об обозначении «красных линий», на пересечение которых Кремль будет реагировать решительно и жестко.

Как мы помним, Киев не оставляет попыток вступить Североатлантический альянс. Ранее Зеленский сообщал, что готов принять от НАТО перечень мер, которые Украина должна реализовать для соответствия критериям вступления в данное объединение.

Одним из них, как мы помним, является отсутствие у страны-кандидата территориальных споров. Причем Киев уже заявлял о готовности отказаться от минского формата урегулирования конфликта в Донбассе, тем самым самостоятельно лишая себя права на вступление в Альянс. Где у них логика? Впрочем, это вопрос риторический.