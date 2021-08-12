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Осужденный Михаил Ефремов не сдержал слово, которое дал матери погибшего в ДТП курьера
Общество
Осужденный Михаил Ефремов не сдержал слово, которое дал матери погибшего в ДТП курьера
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 12 августа. Отбывающий наказание актер Михаил Ефремов не выполнил обещание, данное матери погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, рассказал защитник потерпевших Александр Добровинский.

После смертельной аварии, произошедшей по вине артиста 8 июня 2020 года, Ефремов давал слово, что будет помогать пожилой матери покойного курьера Марии Захаровой, а также его сожительнице Ирине Стерховой. Во время рассмотрения апелляции актер пообещал купить Захаровой новый дом и выплатить компенсацию Стерховой, утверждает Добровинский. С того момента прошел почти год, но пока артист не сдержал слово.

«Дом Марии Ивановны Захаровой стоит, как и прежде: ни с какими предложениями о помощи никто к ней не приезжал», — ответил адвокат в беседе с kp.ru.

По словам юриста, сожительница Захарова тоже не увидела денег от Ефремова. Из-за этого она судится со вдовой погибшего курьера, поэтому законная жена покойного водителя не может жить спокойно даже через год после трагедии, добавил Добровинский.

Как считает адвокат потерпевших, актер так и не понял масштаба горя, которое принесло устроенное им ДТП. Об этом, по мнению юриста, говорит кассационная жалоба, поданная стороной Ефремова с целью уменьшить срок его наказания.

Бывший адвокат артиста Эльман Пашаев рассказывал, что в колонии у его экс-подзащитного начались проблемы со здоровьем. По словам юриста, у Ефремова возникло некое заболевание легких.

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актер ефремов добровинский
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