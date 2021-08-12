ЦИК зарегистрировал список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму

Москва, 12 августа. Центризбирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия» для участия в выборах в Госдуму. Об этом сообщил член комиссии Евгений Шевченко.

Решение было принято на заседании 12 августа. По словам Шевченко, ЦИК зарегистрировал 394 кандидата, которых выдвинуло политическое объединение.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что с учетом всех уровней выборов партия идет с командой из 33 тысяч граждан. По его словам, политическое объединение выдвинуло больше всех кандидатов.

«Почти половина наших кандидатов — это новые лица, это молодежь, представители общественных организаций, волонтеры, учителя», — добавил Турчак.

Ранее партия анонсировала второй этап съезда перед выборами в Госдуму. Встреча представителей политического объединения состоится 24 августа.