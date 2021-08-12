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Камчатские спасатели ведут поисковые работы на месте падения Ми-8

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:44
Происшествия
Камчатские спасатели ведут поисковые работы на месте падения Ми-8
Невские Новости  /  Степан Яцко

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе Курильского озера. На его борту находились 13 пассажиров. Сейчас идет операция по поиску людей.

В настоящее время известно место падения воздушного судна, а также глубина — 137 метров. Сотрудники МЧС организовали патрулирование Курильского озера на лодках, также территорию обследуют с помощью беспилотников.

Водолазы уже проверили береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров. На месте происшествия задействованы более 60 человек.

Напомним, 8 из 16 находившихся на борту Ми-8 людей смогли выбраться из салона. Им помогли добраться до берега сотрудники Кроноцкого заповедника, сообщает сайт 360tv.ru.

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