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Неправильные действия властей: композитор Беликов о недопуске Булановой до выборов в ЗакС
Общество
Неправильные действия властей: композитор Беликов о недопуске Булановой до выборов в ЗакС
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Советский и российский певец, музыкант, композитор, заслуженный артист России Сергей Беликов в беседе с ФАН выразил сожаление, что певице Татьяне Булановой помешали донести свои идеи до Законодательного собрания города.

«Я считаю, что это неправильные действия властей, не могу назвать их незаконными, но это действия власти, которые не прибавляют ей авторитет и уважение. Я считаю, что материальный уровень пенсионеров в нашей стране унизительный. Они заслуживают большего», — прокомментировал композитор.

Напомним, что члены территориальной избирательной комиссии №17 (ТИК) отказали Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По их словам, у представительницы партии «Родина» превышен допустимый процент брака в подписях.

Предвыборная кампания в Петербурге действительно вызывает массу вопросов, а напряжение в преддверии сентябрьских выборов растет с каждым днем. Как отмечает артист, нашей политике не всегда удается похвастаться прозрачностью.

Ранее певица, экс-солистка групп «Нон-Стоп» и «Рефлекс» Елена Максимова призналась, что всегда уважала творчество и личность Татьяны Булановой. По ее мнению, не допускать к власти медийных личностей и артистов как минимум нечестно и нелогично.

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