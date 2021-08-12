На выплаты медикам дополнительно выделили около 46 миллиардов рублей. События дня

На выплаты медикам выделили около 46 миллиардов рублей На специальные доплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными, выделено около 46 миллиардов рублей из резервного фонда государства. Как сообщила пресс-служба правительства, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Этих денег должно хватить на выплаты до ноября 2021 года. Напомним, 6 августа, Мишустин пообещал медикам, которые работают «в красных зонах», больницах и поликлиниках с коронавирусными пациентами, что правительство продолжит их поддерживать.

Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения В ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для переговоров по Карабаху и урегулирования региональной ситуации. По словам министра, Ереван согласен возобновить работу трехсторонней комиссии вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, чтобы разблокировать региональные коммуникации. Пашинян подчеркнул, что армянская сторона ждет конкретных предложений.

Границы Новой Зеландии останутся закрытыми до конца года wikipedia.org / Governor-General of New Zealand / CC BY 4.0 Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что границы страны останутся закрытыми по крайней мере до конца 2021 года. К этому времени правительство планирует дать возможность каждому гражданину привиться от коронавируса. Вакцинация остается приоритетом властей. Ардерн отметила, что главная цель администрации — открывать экономику, по возможности, не допуская COVID-19 в страну. В Новой Зеландии с населением менее пяти миллионов человек с начала пандемии от COVID-19 умерли 26 человек.