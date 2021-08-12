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На выплаты медикам дополнительно выделили около 46 миллиардов рублей. События дня
ФАН-ТВ
На выплаты медикам дополнительно выделили около 46 миллиардов рублей. События дня
Невские Новости  /  Анна Карпова

На выплаты медикам выделили около 46 миллиардов рублей

На специальные доплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными, выделено около 46 миллиардов рублей из резервного фонда государства. Как сообщила пресс-служба правительства, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Этих денег должно хватить на выплаты до ноября 2021 года. Напомним, 6 августа, Мишустин пообещал медикам, которые работают «в красных зонах», больницах и поликлиниках с коронавирусными пациентами, что правительство продолжит их поддерживать.

Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном

На выплаты медикам дополнительно выделили около 46 миллиардов рублей. События дня
primeminister.am  / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

В ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для переговоров по Карабаху и урегулирования региональной ситуации. По словам министра, Ереван согласен возобновить работу трехсторонней комиссии вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, чтобы разблокировать региональные коммуникации. Пашинян подчеркнул, что армянская сторона ждет конкретных предложений.

Границы Новой Зеландии останутся закрытыми до конца года

На выплаты медикам дополнительно выделили около 46 миллиардов рублей. События дня
wikipedia.org  / Governor-General of New Zealand / CC BY 4.0

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что границы страны останутся закрытыми по крайней мере до конца 2021 года. К этому времени правительство планирует дать возможность каждому гражданину привиться от коронавируса. Вакцинация остается приоритетом властей. Ардерн отметила, что главная цель администрации — открывать экономику, по возможности, не допуская COVID-19 в страну. В Новой Зеландии с населением менее пяти миллионов человек с начала пандемии от COVID-19 умерли 26 человек.

Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину

На выплаты медикам дополнительно выделили около 46 миллиардов рублей. События дня
Prt Scr youtube.com  / Филипп Киркоров

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд на территорию страны. Об этом сообщили местные СМИ. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло певца в список лиц, которые якобы представляют угрозу государству. Отныне артист не сможет посещать Украину в течение трех лет. Данное решение было принято «для обеспечения национальной безопасности государства».

 

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Все новости / ФАН-ТВ / На выплаты медикам дополнительно выделили около 46 миллиардов рублей. События дня
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