Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке телеведущий Корженевский вышел на связь

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Телеведущий Николай Корженевский, который выжил при крушении Ми-8 на Камчатке, вышел на связь. Журналист сказал, что с ним все хорошо.

Об этом экономический обозреватель и директор лаборатории «СберДанные» объявил на своей странице в Facebook.

«Друзья, я в полном порядке. Мне очень повезло», — сообщил телеведущий.

Напомним, что в четверг вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки. В тот момент на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из которых — ребенок. Восемь из них спасены и сейчас находятся в больнице Петропавловска-Камчатского.

Ранее крушение самолета в Латвии унесло жизнь одного человека.