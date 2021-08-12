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Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке телеведущий Корженевский вышел на связь

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:33
Происшествия
Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке телеведущий Корженевский вышел на связь
Prt Scr youtube.com  /  Tim Martynov

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Телеведущий Николай Корженевский, который выжил при крушении Ми-8 на Камчатке, вышел на связь. Журналист сказал, что с ним все хорошо.

Об этом экономический обозреватель и директор лаборатории «СберДанные» объявил на своей странице в Facebook.

«Друзья, я в полном порядке. Мне очень повезло», — сообщил телеведущий.

Напомним, что в четверг вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки. В тот момент на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из которых — ребенок. Восемь из них спасены и сейчас находятся в больнице Петропавловска-Камчатского.

Ранее крушение самолета в Латвии унесло жизнь одного человека.

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жертвы чп камчатка выжившие крушение вертолета крушение ми-8
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