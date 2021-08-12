В нем вы найдете ответы на все вопросы: Герман Владимиров о фильме «Солнцепек»

Член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в беседе с ФАН признался, что долго ждал премьеру фильма «Солнцепек», который вышел в прокат 12 августа.

Вчера в Северной столице прошел закрытый показ фильма «Солнцепек». Картина рассказывает о событиях, произошедших в Луганске в 2014 году, с максимальной приближенностью к реальным фактам.

«Так как я в теме Донбасса с самого начала, для меня очень важен был выпуск этого фильма. На самом деле таких тематических фильмов не очень много, а они крайне важны. Потому что многие не понимают, что же происходит в Донбассе, а там идет восьмой год кровопролитная война. В начале фильма было сказано, что на данный момент — 44 000 погибших участников конфликта и мирных жителей. Это неимоверно большое количество людей», — прокомментировал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Солнцепек». /

Герман Владимиров отметил, что фильм «Солнцепек» необходимо показать по телевизору. Общественный деятель сравнил два фильма — «Ополченочка» и «Солнцепек» — и признал, что второй гораздо сильнее.

«Здесь была настоящая работа профессионалов. Хороший бюджет, хорошие спецэффекты, чувствовались тонкие психологические моменты, которые очень важны. Некоторые я бы даже сравнил со сценами фильма «Донбасс. Окраина». С психологической точки зрения можно провести параллель с некоторыми моментами», — заявил Владимиров.

Этот фильм — некое пособие для людей, которые не понимают, что происходит в Донбассе все эти годы, но хотели бы найти ответы на эти вопросы, подчеркнул общественный деятель.

Ранее руководитель издания PolitRussia и ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко порекомендовал западным политикам посмотреть фильм «Солнцепек». Он отметил, что такие фильмы, как «Турист», «Шугалей» и «Солнцепек» — первые важные и нужные фундаментальные шаги к развитию кино подобного рода.