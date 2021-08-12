Памфилова: критикуют видеонаблюдение на выборах только распространители фейков

Москва, 12 августа. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, почему у людей нет доступа к порталу видеонаблюдения на выборах новой эпохи, и объяснила, кто критикует этот факт.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что критики современной системы видеонаблюдения «привыкли ориентироваться на страны Запада». И критикуют ее только те, кто намерен распространять фейки в Сети. По словам главы ЦИК РФ, предложенный порядок применения видеотрансляций на самом деле эффективен и безопасен.

«У нас очень активно сейчас в прессе разражаются такими серьезными заявлениями, обращаются к президенту по поводу того, что лишили народ видеонаблюдения. Несмотря на то, что мы дали разъяснения подробные, в ближайшее время направим еще раз в партии и общественные палаты, как на самом деле будет происходить видеонаблюдение», — высказалась Элла Памфилова 12 августа на заседании ЦИК.

Памфилова заявила, что на предстоящих выборах в России видеонаблюдение будет установлено на 98% избирательных участков. Такое количество камер будет задействовано впервые в современной истории страны. Она попросила коллег сразу реагировать на ложь и фейки, которые будут появляться в Сети с целью дискредитировать результаты выборов.

Центризбирком России еще в середине июля утвердил порядок применения видеонаблюдения на участках всей страны. Посмотреть трансляцию смогут не все, а лишь участники избирательного процесса — кандидаты, одномандатники и участвующие партии.

Список кандидатов от партии «Единая Россия» на осенние выборы успешно зарегистрирован ЦИК 12 августа. Об этом сообщил член комиссии Евгений Шевченко.