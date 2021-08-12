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Глава Камчатского края оценил шансы на выживание пропавших пассажиров Ми-8

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:35
Происшествия
Глава Камчатского края оценил шансы на выживание пропавших пассажиров Ми-8
vityaz.aero  /  Официальный сайт авиакомпании Витязь-Аэро

, 12 августа. Шансов найти живыми оставшихся пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, практически нет, заявил губернатор края Владимир Солодов.

Вертолет совершил жесткую посадку на юге Камчатки. Он упал в Курильское озеро. На борту было 3 члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек смогли спастись.

По словам Солодова, спасатели прочесали всю береговую часть и с воды, и с воздуха. Не найдено никаких обломков или вещей. Он сказал, что вертолет очень быстро пошел ко дну в том месте, где глубина составляет 136 метров. Водолазы не имеют возможности опуститься на такую глубину.

Жертвами крушения Ми-8 стали восемь человек.

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ми-8 крушение умерли
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