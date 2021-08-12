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Эфир: Что поможет нормализовать отношения Молдавии и России
Политика
Эфир: Что поможет нормализовать отношения Молдавии и России
pixabay.com  /  user:1966666

В четверг, 12 августа, с 13:00 в медиацентре «Патриот» проходит прямой эфир, посвященный развитию российско-молдавских отношений.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак совершил визит в Республику Молдова, где встретился с президентом этой страны Майей Санду. Представители государств обсудили приоритетные вопросы двусторонних отношений, а также коснулись проблем, которые волнуют граждан и руководство республики, в частности ситуации в Приднестровье.

Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский рассказал о давлении со стороны Молдавии. По его словам, Кишинев устроил банковскую блокаду, а также ограничил передвижение автомобилей с номерными знаками республики. Майя Санду в свою очередь пообещала разобраться в ситуации.

Стоит ли верить обещаниям Майи Санду? Ждать ли всплеска русофобии от новых молдавских властей? Как раз и навсегда решить проблему Приднестровья? 

На эти вопросы отвечает эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

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приднестровье иван скориков майя санду молдавия
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