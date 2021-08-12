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Генпрокуратура поручила провести проверку после крушения Ми-8 на Камчатке

  /   Обновлено: 12 августа 2021 13:03
Происшествия
Генпрокуратура поручила провести проверку после крушения Ми-8 на Камчатке
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Генеральная прокуратура России поручила организовать проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и об оказании туристских услуг после крушения Ми-8 на Камчатке.

Вертолет Ми-8 обрушился в озеро Курильское на территории Кроноцкого заповедника. На борту воздушного судна находились 13 туристов и 3 члена экипажа.

Спасателям удалось обнаружить восемь человек, всем им оказана медицинская помощь. В данный момент продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Гепрокуратура РФ взяла на контроль ситуацию и ход расследования дела. Кроме того, прокуратурой Камчатского края организована «горячая линия» по приему обращений пострадавших.

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