Генпрокуратура поручила провести проверку после крушения Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Генеральная прокуратура России поручила организовать проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и об оказании туристских услуг после крушения Ми-8 на Камчатке.

Вертолет Ми-8 обрушился в озеро Курильское на территории Кроноцкого заповедника. На борту воздушного судна находились 13 туристов и 3 члена экипажа.

Спасателям удалось обнаружить восемь человек, всем им оказана медицинская помощь. В данный момент продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Гепрокуратура РФ взяла на контроль ситуацию и ход расследования дела. Кроме того, прокуратурой Камчатского края организована «горячая линия» по приему обращений пострадавших.