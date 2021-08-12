Еще на 15 территориях Приморья вводится особый противопожарный режим

С 12 августа особый противопожарный режим (ОПР), который был введен 27 июля в 12 муниципалитетах Приморья, будет распространен еще на 15 территорий. Такое распоряжение накануне подписала первый вице-губернатор, председатель правительства региона Вера Щербина, сообщили ИА PrimaMedia в правительстве края.

В соответствии с распоряжением особый противопожарный режим (ОПР) вводится на территории Арсеньевского, Артемовского, Владивостокского, Дальнереченского, Лесозаводского, Спасского и Уссурийского городских округов; Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского муниципальных округов; Михайловского, Надеждинского, Спасского и Черниговского районов.

Напомним, что ранее ОПР был введен на территории Дальнегорского городского округа, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского и Яковлевского районов Приморья.

Основная рекомендация для глав перечисленных муниципальных образований — это предусмотреть в период действия особого противопожарного режима дополнительные меры пожарной безопасности.

«Речь идет о запрете пребывания граждан в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях этих муниципалитетов, проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ. Также следует проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запас воды для тушения пожаров, восстанавливать противопожарные минерализованные полосы», — пояснили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Ранее сообщалось, что площадь потушенных пожаров в Якутии составила свыше 17 тыс. га. Регион признан самым пожароопасным регионом страны, здесь с 8 августа действует режим ЧС.