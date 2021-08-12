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Мультсериал «Маша и Медведь» обогнал «Свинку Пеппу» в рейтинге детского контента
Общество
Мультсериал «Маша и Медведь» обогнал «Свинку Пеппу» в рейтинге детского контента
youtube.com  /  Prt Scr / Маша и Медведь

Москва, 12 августа. Мультсериал «Маша и Медведь» занял первое место в мировом рейтинге детского контента, опередив «Свинку Пеппу» и «Щенячий патруль».

Международное исследовательское агентство Parrot Analytics представило самые популярные и востребованные детские шоу у дошкольников со всего мира. Рейтинг основан на мониторинге более 10 тысяч шоу, представленных на платформе. Эксперты проанализировали онлайн-запросы детского контента со всего мира на протяжении последних двух месяцев.

«Согласно данным глобального замера, в течение последних 60 дней «Маша и Медведь» — детское шоу №1 в мире, опережающее такие зарубежные хиты, как «Свинка Пеппа», «Щенячий Патруль» и «Улица Сезам», — говоррится в сообщении пресс-службы компании.

Российские мультики не теряют популярности во всем мире. ФАН составил список самых востребованных отечественных мультсериалов, которые покорили сердца иностранных зрителей.

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