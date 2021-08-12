Шойгу сравнил текущую обстановку в Афганистане с ситуацией 1980-х

Москва, 12 августа. Нынешняя ситуация в Афганистане намного сложнее, чем была после вывода советских войск в 1989 году, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны 12 августа проводит встречу со студентами Дальневосточного государственного университета путей и сообщений, обучающимися по военно-учетным специальностям железнодорожных войск. Один из участников мероприятия продемонстрировал снимок, на котором Шойгу стоит в окружении афганцев.

«Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной — моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», — прокомментировал фотографию российский министр.

Советская армия покинула Афганистан 15 февраля 1989 года. После этого в республике находился американский контингент. Однако в 2021 году президент США Джо Байден заявил о решении вывести военных из страны. После этого в Афганистане активизировалось движение «Талибан»1 (запрещено в РФ). Как ранее писала газета The New York Times, талибы могут взять Кабул в течение одного-трех месяцев. При этом правительственные силы превосходят их по численности.

Представители афганской диаспоры в России ранее стали гостями пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Они рассказали о ситуации в стране и сравнили политику СССР и США по отношению к народу Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.