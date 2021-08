Таможня США перехватила груз в 2,8 тонны метамфетамина и фентанила

Калифорния, 12 августа. Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) в грузовом порту Отай Меса, штат Калифорния, задержали автомобиль, который перевозил 2,8 тонны наркотиков. Запрещенные вещества были спрятаны среди предметов домашнего обихода.

Largest meth drug smuggling seizure along the southwest border in history! 2.8 tons of meth and fentanyl was intercepted at #OtayMesa Port of Entry commercial facility. I am proud of our officers’ dedication on protecting our borders. https://t.co/6iNrl7jlVT pic.twitter.com/wapxPsbV7Y