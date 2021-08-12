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Таможня США перехватила груз в 2,8 тонны метамфетамина и фентанила
Весь мир
Таможня США перехватила груз в 2,8 тонны метамфетамина и фентанила
Prt Scr twitter.com  /  @DFOSanDiegoCA

Калифорния, 12 августа. Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) в грузовом порту Отай Меса, штат Калифорния, задержали автомобиль, который перевозил 2,8 тонны наркотиков. Запрещенные вещества были спрятаны среди предметов домашнего обихода.

По данным CBP, в результате сканирования грузовика были обнаружены «аномалии» в кузове. В ходе обыска кинологические службы нашли среди предметов домашнего обихода 2,8 тонны метамфетамина и порошка фентанила. Водитель, 53-летний уроженец Мексики, был арестован.

«Этого количества фентанила и метамфетамина достаточно, чтобы разрушить бесчисленные жизни и финансировать транснациональные преступные организации. Я горжусь усилиями наших офицеров во всех портах въезда в Сан-Диего, которые перехватили и остановили попытку контрабанды», — прокомментировал директор отдела полевых операций CBP Пит Флорес.

Правоохранители оценили партию в 12,9 млн долларов и отметили, что это одно из самых крупных изъятий метамфетамина за последние годы.

США в настоящее время переживает бум смертности из-за передозировки фентанилом и другими запрещенными веществами. По итогам 2020 года, скончались 88 тысяч американцев, большинство смертей приходятся именно на синтетические обезболивающие препараты.

Таможня США перехватила груз в 2,8 тонны метамфетамина и фентанила
 / Федеральное агентство новостей

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сша граница наркотики
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