Таможня США перехватила груз в 2,8 тонны метамфетамина и фентанила

Калифорния, 12 августа. Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) в грузовом порту Отай Меса, штат Калифорния, задержали автомобиль, который перевозил 2,8 тонны наркотиков. Запрещенные вещества были спрятаны среди предметов домашнего обихода.

Largest meth drug smuggling seizure along the southwest border in history! 2.8 tons of meth and fentanyl was intercepted at #OtayMesa Port of Entry commercial facility. I am proud of our officers’ dedication on protecting our borders. https://t.co/6iNrl7jlVT pic.twitter.com/wapxPsbV7Y — Director of Field Operations Pete Flores (@DFOSanDiegoCA) August 12, 2021

По данным CBP, в результате сканирования грузовика были обнаружены «аномалии» в кузове. В ходе обыска кинологические службы нашли среди предметов домашнего обихода 2,8 тонны метамфетамина и порошка фентанила. Водитель, 53-летний уроженец Мексики, был арестован.

«Этого количества фентанила и метамфетамина достаточно, чтобы разрушить бесчисленные жизни и финансировать транснациональные преступные организации. Я горжусь усилиями наших офицеров во всех портах въезда в Сан-Диего, которые перехватили и остановили попытку контрабанды», — прокомментировал директор отдела полевых операций CBP Пит Флорес.

Правоохранители оценили партию в 12,9 млн долларов и отметили, что это одно из самых крупных изъятий метамфетамина за последние годы.

США в настоящее время переживает бум смертности из-за передозировки фентанилом и другими запрещенными веществами. По итогам 2020 года, скончались 88 тысяч американцев, большинство смертей приходятся именно на синтетические обезболивающие препараты.