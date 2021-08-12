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Центризбирком России разъяснил порядок назначения наблюдателей на думских выборах

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:12
Политика
Центризбирком России разъяснил порядок назначения наблюдателей на думских выборах
Федеральное агентство новостей  /  Анна Клименко

Москва, 12 августа. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на заседании утвердила порядок назначения наблюдателей на выборах в Госдуму.

В каждую участковую избирательную комиссию могут быть назначены до двух наблюдателей на каждый день голосования, говорится в сообщении ЦИК РФ. Наблюдателями на думских выборах не могут быть депутаты, высшие должностные лица субъектов страны, главы администраций и их сотрудники, а также судьи и прокуроры.

Ранее сообщалось, что видеонаблюдение на выборах охватит 96% участков. Почти тотальное наблюдение снимает вопрос с вероятностью вбросов или манипуляций.

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