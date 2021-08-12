Россиянам объяснили, как выбрать качественный картофель

Москва, 12 августа. Рекомендации по выбору картофеля составили специалисты Роскачества. В частности, они посоветовали покупать плоды среднего размера без зеленых и темных пятен.

Важно обращать внимание на то, чтобы на картофеле также не было каких-либо поражений и наростов. Плоды должны иметь красивый и торговый вид, отметили в организации.

«Не покупайте проросший картофель, но если он оказался в вашей сумке, то перед приготовлением срежьте толстый слой кожуры», — рассказали в Роскачестве.

Предпочтение стоит отдавать картофелю среднего размера. Как правило, именно в таких клубнях собирается оптимальное количество полезных веществ и минимальное вредных. Также стоит выбирать плоды без глиняных комков. Они должны быть твердыми и упругими, заключили в организации.

Специалисты Роскачества также дали советы по заморозке ягод и фруктов. Витамины удастся сохранить, если сделать все по правилам, объяснили они.