Археолог ― профессия, без сомнения, романтическая. Едва ли найдется ребенок, который, читая о приключениях и дальних странах, не захотел бы попасть на настоящие раскопки и, конечно, найти что-нибудь интересное.

Ценность археологии очевидна. Что бы мы знали про древние культуры, если бы не эти ребята, которые день и ночь что-то копают, не обращая внимания на палящее солнце, специфические условия проживания и прочие неудобства? Поговорим подробно о том, как стать археологом, где этому учат и куда идти работать.

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Вдалеке от родимых домов: немного истории

Как ни парадоксально звучит, но профессия археолога — довольно древняя. Так, первым археологом считают поэта Лукреция Кара, который жил в I веке до нашей эры. Именно он разделил дописьменную историю на четыре периода: каменный, медный, бронзовый и железный. Такое разделение используется и по сей день.

Как наука (от греч. archaios («древний») и logos («учение») археология появилась в XIX веке. В это время были открыты древние цивилизации Египта и Междуречья. Но что же делают археологи? Их задача ― поиск и изучение артефактов, с помощью которых совместно с историками они могут воссоздать быт и культуру древних эпох. Сегодня археологи всего мира работают преимущественно в трех направлениях:

полевая археология — ведение раскопок и поиск артефактов на суше;

подводная археология — то же самое, но под водой;

экспериментальная археология — это реконструкция предметов и технологий, которые использовали древние люди.

Вопреки расхожему представлению, археологи работают не только «в поле». Хотя экспедиции, без сомнения, — важнейшая часть их работы. Но недостаточно найти древний предмет. Ведь сам по себе он ничего нам не расскажет. Артефакт надо изучить, описать, если нужно, отреставрировать. Это важная, кропотливая работа, которая потом позволяет ученым предположить, к какой эпохе относится находка и для чего она была нужна древнему человеку.

Работа археолога, несмотря на внешний романтизм, подходит тем, для кого это настоящее призвание. Археолог ― человек, обладающий многими важными качествами. Одной любви к истории и приключениям недостаточно.

На раскопках ученые живут в далеко не самых комфортных условиях, поэтому умение довольствоваться малым, не капризничать, готовить на костре и обходиться без горячей воды вам очень пригодится. Кроме этого, работа на раскопках довольно тяжела физически. А значит, хорошее здоровье и выносливость необходимы.

Археологи проводят в экспедициях очень много времени. Все это время они проводят вдалеке от дома и родных, в ограниченном кругу соратников и коллег. Поэтому если вы не умеете работать в команде, не обладаете терпением, уравновешенным характером и умением искать компромиссы, вам и остальным участникам экспедиции будет нелегко.

И, конечно, самые главные, наверное, качества археолога ― любопытство, склонность к аналитике, умение задавать вопросы и искать на них ответы и способность к непрерывному самообразованию. Ведь археология идет бок о бок с историей, палеонтологией, антропологией, геологией, топографией. А значит, ограничиться только своей областью знаний никак не получится.

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Где учиться на археолога

Обучение осуществляется преимущественно по направлению «История» с теорией и практическими элементами именно археологии. К сожалению, высших учебных заведений, где можно получить соответствующий диплом, не так много.

В первую очередь это московские вузы и несколько региональных:

Московский государственный университет имени Ломоносова, кафедра археологии;

Государственный академический университет гуманитарных наук, направление «Археология» на базе института археологии РАН;

Волгоградский государственный университет, кафедра археологии и зарубежной истории;

МПГУ, кафедра истории древнего мира и Средних веков;

Иркутский государственный университет, археология, этнология, история Древнего мира;

Южный федеральный университет, археология и история Древнего мира;

Абитуриенту нужно будет подготовиться по нескольким дисциплинам: русский язык, математика, история, обществознание. В некоторых вузах есть возможность заменить историю или обществознание на биологию или физику. Пригодится будущему археологу и знание иностранных языков, прежде всего английского. Также немаловажно выучить язык страны, история которой является предметом научного интереса.

Стать археологом: плюсы и минусы профессии

Как мы уже сказали, археология ― очень интересная наука. Она открывает много нового, знакомит с другими мирами, позволяет узнать то, что иначе узнать невозможно. Прибавьте к этому интереснейшие путешествия, знакомство с огромным количеством по-настоящему увлеченных людей ― что еще нужно? Но поскольку профессию выбирают не на пару лет, а чаще на всю жизнь, рассмотрим поподробнее, с чем придется столкнуться молодому археологу.

К минусам профессии можно отнести:

физически тяжелый труд;

сложные, поистине спартанские условия работы и проживания в экспедициях;

длительное и частое пребывание вдали от семьи, что не способствует нормальной личной жизни;

зависимость науки от финансирования, которое может в любой момент прекратиться;

нестабильный доход, который также зависит от финансирования (см. предыдущий пункт).

И, наконец, в этой профессии, как и во многих других, нужна удача. Ведь вы никогда не знаете, что вам предстоит найти: сотую по счету монету или никем ранее не открытое древнее поселение. Конечно, перед тем, как поехать в экспедицию, ученые проводят огромную подготовительную работу, результаты которой могут подтвердить или опровергнуть находки. Но к чему приведут раскопки и удастся ли открыть что-то действительно важное ― заранее не знает никто.

Где работает и сколько получает археолог

Археологи востребованы не только в науке, хотя прежде всего очевидным местом работы может стать крупный музей или научно-исследовательский институт. Кроме этого, археологи нужны в промышленном секторе.

Ни одна большая стройка, ни одно месторождение на обойдется без изысканий и раскопок. Крупные строительные, нефтеперерабатывающие и газовые компании часто приглашают к сотрудничеству археологов. Так, при строительстве Крымского моста было найдено около миллиона различных артефактов. Многие из них обладают исторической ценностью и были переданы музеям Тамани и Керчи.

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От места работы зависит и зарплата археолога. В музеях и научно-исследовательских институтах заработок, к сожалению, невысокий — около 30-40 тысяч рублей. В крупных промышленных корпорациях можно зарабатывать до 70 тысяч рублей. Эксперты высокого класса и ученые с мировым именем, конечно, имеют более высокий доход.

Надеемся, эта статья поможет молодым людям, жаждущим знаний и приключений, выбрать профессию по душе.