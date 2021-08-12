Шойгу рассказал, что побудило его написать книгу воспоминаний

Верхнезейск, 12 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что побудительным мотивом написания книги «Про вчера» стало желание рассказать о делах и людях, с которыми его свела судьба​​​.

Министр отметил, что не является профессиональным писателем, однако ему захотелось рассказать о своей жизни. Он также добавил, что пока не планирует продолжения своей книги.

«Планов таких пока нет. Я про это не думаю», — заявил Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Он также добавил, что написал книгу для того, чтобы молодые люди могли понять, что очень важно заниматься своим делом так, чтобы оно доставляло радость тебе и приносило пользу государству.