Шойгу призвал не допустить повторения в России событий 90-х годов

Хабаровск, 12 августа. Тяжелая экономическая ситуация в России и период политической нестабильности 90-х годов не должны повториться, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства призвал не допустить повторения в России событий последнего десятилетия прошлого века на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

«Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось​​​. Для этого живем и работаем», — подчеркнул генерал армии Шойгу.

Ранее руководитель российского оборонного ведомства потребовал соблюдения высоких темпов реконструкции Байкало-Амурской магистрали и объяснил большое значение БАМа для развития экономики Дальнего Востока и всей РФ.