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Настоящее кино, а не клюква с сахаром: Манукян оценил фильм «Солнцепек»
Общество
Настоящее кино, а не клюква с сахаром: Манукян оценил фильм «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек».  / 

Блогер, телеведущий, публицист и общественный деятель Вадим Манукян рассказал, почему с таким нетерпением ждет официальную премьеру фильма «Солнцепек», посвященного событиям в Донбассе в 2014 году. Манукян живет в Ростове-на-Дону, поэтому не смог попасть на предпремьерный закрытый показ фильма, который с успехом прошел в среду, 11 августа, в Санкт-Петербурге. По мнению блогера, такие фильмы просто необходимы, а «Солнцепек» стоит посмотреть всем неравнодушным людям, которым небезразлична судьба Донбасса и его жителей, подвергшихся настоящему геноциду.

«Мои друзья побывали на закрытом показе фильма «Солнцепек» в Питере, они рассказали мне о премьере. Это люди, мнению которых я полностью доверяю, и я понял, что это настоящее кино, а не клюква с сахаром, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Такими и должны быть фильмы об этой жестокой войне, развязанной киевскими властями, тем более что эта картина, как я знаю, создана на основе реальных событий. С тех страшных дней, которые показаны в фильме, прошло более семи лет. Нельзя допустить, чтобы это было забыто. Именно сейчас пора об этом рассказать всему миру. Всем неравнодушным людям, которым небезразлична судьба жителей Донбасса, советую посмотреть это кино при первой же возможности».

Не клюква с сахаром: Манукян о фильме «Солнцепек» на основе событий в Донбассе
Кадр из фильма «Солнцепек».  / 

Фильм «Солнцепек» выйдет на большой экран в четверг, 12 августа. Картину сняли режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум. В фильме сыграли известные актеры Александр Бухаров, Марина Денисова, Глеб Борисов, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин, Светлана Терентьева, Андрей Терентьев и другие.

Фильм правдиво, с максимальным приближением к реальности рассказывает о страшных событиях в Луганске в 2014 году, когда жители Донбасса стали жертвой геноцида со стороны властей Украины. Ранее ФАН опубликовал репортаж о премьере фильма «Солнцепек».

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