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Рухнувший в озеро Ми-8 принадлежал компании влиятельных людей на Камчатке

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:01
Происшествия
Рухнувший в озеро Ми-8 принадлежал компании влиятельных людей на Камчатке
wikimedia.org  /  Bidgee / CC BY-SA 3.0 au

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Вертолет Ми-8, который упал в Курильское озеро, принадлежал фирме «Витязь-Аэро». По данным источника ФАН, ее учредили одни из самых богатых на Камчатке людей.

Почти 50% организации принадлежит депутату Игорю Редькину, который признался в убийстве человека. Долями почти по 17% владеют один из богатейших сенаторов Валерий Пономарев, депутат регионального Игоря Евтушок и крупный бизнесмен Де Ен Тяк.

Вертолет Ми-8 перевозил 13 туристов, на борту также были три челна экипажа. После падения его в озеро удалось спасти восемь человек.

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