Посол России в Тегеране приглашен в МИД Ирана из-за фотографии с коллегой из Британии

Тегеран, 12 августа. Российского посла в Иране Левана Джагаряна пригласили в МИД республики из-за публикации снимка с британским коллегой Саймоном Шерклиффом.

Джагарян и Шерклифф сфотографировались на фоне исторического здания посольства в Тегеране. Снимок вызвал неоднозначную реакцию общественности, в связи с чем посол РФ в Иране вызван в дипведомство.

????????Ambassador Levan Dzhagaryan's meeting with the new head of the ????????British diplomatic mission in Iran Simon Shercliff on the historical stair, where the 1943 Tehran conference was held pic.twitter.com/1JyC9VWVpi