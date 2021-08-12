Дорожно-строительные компании предложили повысить стоимость госконтрактов

Москва, 12 августа. Ассоциация строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР) направило письмо в правительство с просьбой увеличить на 15% стоимость госконтрактов.

Речь идет о договорах, заключенных до 1 июля 2021 года, на строительство и ремонт автодорог. Строительные компании обращают внимание, что себестоимость работ увеличилась на фоне роста цен на стройматериалы, пишут «Ведомости».

АСДОР также предлагает индексировать стоимость материалов и работ в рамках дорожных строек по фактической инфляции вместо прогнозной. Кроме того, ассоциация настаивает на увеличении закладываемой в контракты сметной прибыли подрядчика до 10%.

Как сообщили в аппарате вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, обращение АСДОР не поступало. При этом в правительстве признали наличие проблемы роста цен на стройматериалы и добавили, что варианты ее решения уже разрабатываются.

Премьер-министр Михаил Мишустин в июле подписал постановление о выделении регионам около 1,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорожной сети. Государственная поддержка будет оказана девяти регионам.