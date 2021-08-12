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Съемки новой части «Гардемаринов» стартовали в Воронеже
Общество
Съемки новой части «Гардемаринов» стартовали в Воронеже
vk.com  /  Фильм &quot;Гардемарины-IV&quot;

Воронеж, 12 августа. Съемки пятой части фильма «Гардемарины» начались в Воронеже 9 августа. Режиссером картины является Светлана Дружинина, работавшая с предыдущими эпизодами ленты.

Некоторые сцены будут снимать на уникальном корабле «Гото Предестинация», пишет «Культуромания». Ради этой локации Дружинина обращалась в департамент культуры Воронежской области, чтобы разрешили проводить съемку в этом месте. В киноленту пригласили сыграть актеров воронежского ТЮЗа.

В продолжении киносага сыграют известные артисты Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский. Лента получила название «Гардемарины 1787. Война». Место съемок у «Гардемаринов» большое. Минувшим месяцев съемочная группа была в Крыму, где снимались некоторые сцены будущего фильма.

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кино съемки гардемарины
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