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Эфир: Что думают простые европейцы о событиях в Донбассе

  /   Обновлено: 12 августа 2021 14:01
Общество
Эфир: Что думают простые европейцы о событиях в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

В четверг, 12 августа, с 14:00 в медиацентре «Патриот» проходит пресс-конференция с участием режиссера из Бельгии Бенуа Мюша и французского добровольца в Донбассе Сергея Мюнье.

Если западные политики предпочитают не замечать войну, развернувшуюся на востоке Украины, и жертв среди мирного населения Донбасса, то простые европейцы все чаще интересуются — что же там происходит? Ведь СМИ им говорят об одном, а интернет-ролики с кадрами гибели мирных людей показывают совсем другую реальность. Некоторые европейцы даже решаются посетить Донбасс, чтобы увидеть собственными глазами то, что западные журналисты не покажут никогда. 

Так поступил и режиссер из Бельгии Бенуа Мюш. Он провел неделю в Донецке и его окрестностях. После поездки Мюш презентовал фильм «Последняя осень в Донецке».

Часть съемок была произведена с воздуха при помощи беспилотника. В объектив камеры бельгийца попали сгоревшие дома, обвалившиеся мосты, разрушенные церкви, разбомбленные дороги и многочисленные могилы. Автор фильма посетил места, которые еще совсем недавно были ареной ожесточенных боев, — Саур-Могилу и аэропорт Донецка. Его интервью с жителями региона и с солдатами вооруженных сил ДНР помогают понять, в каких сложных условиях вынуждено жить население Донецка.

Какие впечатления остались у бельгийца от съемок в Донбассе? Почему западная пресса никогда не покажет правду об этой войне? И что движет европейцами, которые отправляются в Донбасс добровольцами?

На эти и другие вопросы ответят Бенуа Мюш и Сергей Мюнье в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ИА «Народные новости».

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донбасс сергей мюнье бенуа мюш
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