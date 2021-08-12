Лукашенко исключил принудительную вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии

Минск, 12 августа. Принудительной вакцинации от коронавируса в Белоруссии не будет. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Каждый гражданин Белоруссии будет прививаться от COVID-19 исключительно по желанию. Принудительная вакцинация в стране исключена, подчеркнул белорусский лидер в ходе совещания 12 августа.

При этом некоторые категории людей нужно не заставлять, а просить привиться от коронавируса. К таким гражданам относятся врачи или работники торговли. Но и они будут проходить вакцинацию в добровольном порядке, отметил Лукашенко.

Ученые всего мира продолжают искать способы победить пандемию. Потенциально эффективный против COVID-19 препарат обнаружили канадские ученые.