Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 13:11
13:07
Происшествия
Житель Калининградской области напал на беременную жену с топором
13:05
Весь мир
Почему Зеленский спешно опроверг просьбу к США о размещении ПВО на Украине
13:05
Общество
Под Суздалем найдено захоронение древнего всадника
13:03
Общество
Соцконтракты заключат с жителями Кубани
13:00
Политика
Эфир: Что поможет нормализовать отношения Молдавии и России
13:00
Общество
«Это ужасно»: певица Лихачева отреагировала на недопуск Булановой до выборов в ЗакС
12:59
Общество
Marvel и DC платят создателям комиксов невысокие гонорары за успешные фильмы
12:55
Политика
Сторонник Тихановской сообщил о задержании экс-посла Белоруссии в Словакии
12:52
Общество
Еще на 15 территориях Приморья вводится особый противопожарный режим
12:51
Экономика
Государство компенсирует бизнесу комиссии в СБП через банки
Все новости

Лукашенко исключил принудительную вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:01
Общество
Лукашенко исключил принудительную вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии
pixabay.com

Минск, 12 августа. Принудительной вакцинации от коронавируса в Белоруссии не будет. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Каждый гражданин Белоруссии будет прививаться от COVID-19 исключительно по желанию. Принудительная вакцинация в стране исключена, подчеркнул белорусский лидер в ходе совещания 12 августа.

При этом некоторые категории людей нужно не заставлять, а просить привиться от коронавируса. К таким гражданам относятся врачи или работники торговли. Но и они будут проходить вакцинацию в добровольном порядке, отметил Лукашенко.

Ученые всего мира продолжают искать способы победить пандемию. Потенциально эффективный против COVID-19 препарат обнаружили канадские ученые.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Лукашенко исключил принудительную вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии
белоруссия лукашенко вакцинация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru